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В Карпатах в открый бассейн неожиданно прыгнула корова

12 августа, 2021 четверг
11:55
Общество

В Карпатах отдыхающие плавали в открытом бассейне, когда к ним вдруг запрыгнула корова

Видео курьеза опубликовала очевидец Александра Стасюк на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, что корова стояла у края воды и решила левой передней ногой ступить на нее, но чуть не упала. Однако уже через секунду, чуть удержав равновесие, животное просто запрыгнула в бассейн. Выглядело все так, будто корова сначала проверила воду, а потом решила искупаться.

По словам очевидицы, животное гуляла сама по себе, а эта история обошлась без жертв.

"Все закончилось хорошо. Корова вышла по лестнице и пошла гулять дальше", - написала очевидец.

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