В Карпатах в открый бассейн неожиданно прыгнула корова
В Карпатах отдыхающие плавали в открытом бассейне, когда к ним вдруг запрыгнула корова
Видео курьеза опубликовала очевидец Александра Стасюк на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, что корова стояла у края воды и решила левой передней ногой ступить на нее, но чуть не упала. Однако уже через секунду, чуть удержав равновесие, животное просто запрыгнула в бассейн. Выглядело все так, будто корова сначала проверила воду, а потом решила искупаться.
По словам очевидицы, животное гуляла сама по себе, а эта история обошлась без жертв.
"Все закончилось хорошо. Корова вышла по лестнице и пошла гулять дальше", - написала очевидец.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.65
- Актуальное
- Важное