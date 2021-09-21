В Карпатах ударили морозы: спасатели зафиксировали -6 ° C
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах температура воздуха опустилась до - 6 ° С
Об этом сообщается на Facebook -странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Как отмечается, по состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский было ясно, ветер северо-западный, 5-6 м / с.
Однако температура воздуха -6 ° С.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное