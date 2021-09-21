В Карпатах ударили морозы: спасатели зафиксировали -6 ° C

Об этом сообщается на Facebook -странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Как отмечается, по состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский было ясно, ветер северо-западный, 5-6 м / с.

Однако температура воздуха -6 ° С.





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