В Карпатах ударил мороз: спасатели зафиксировали -2 ° C
По состоянию на утро 7 октября на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали мороз в -2 ° C
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook .
"По состоянию на 7:55 07.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 ° С", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что ветер на высокогорье юго-восточный 12-13 м / с, однако ясная погода.
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