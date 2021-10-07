В Карпатах ударил мороз: спасатели зафиксировали -2 ° C

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook .

"По состоянию на 7:55 07.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 ° С", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что ветер на высокогорье юго-восточный 12-13 м / с, однако ясная погода.



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