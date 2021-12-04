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В Карпатах температура упала до 20 градусов мороза

4 декабря, 2021 суббота
11:40
Общество

Утром в субботу, 4 декабря, на Буковине была зафиксирована температура -20 градусов по Цельсию

Об этом сообщил глава Селятинского общества Валерий Полянчук в facebook.

Он опубликовал фото термометра с температурой -20 градусов и заснеженных пейзажей села Верхний Можжевельник под горой Яровица, что на Буковине.

"Погода соответствует своему времени. Когда снег лежит, так мороз не чувствуется", - написал Полянчук.

Между тем, на горе Пип Иван Черногорский, в Ивано-Франковской области, в субботу температура воздуха опустилась до -16 градусов.

"4 декабря на 09:13 на горе Пип Иван Черногорский ясно. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -16°С", - сообщил Черногорский поисково-спасательный пост в facebook.

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Поп Иван
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