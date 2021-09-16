В Карпатах произошел взрыв, погибли два человека, четверо травмированы
В долине горы Пид-Берды, во время разжигания костра произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще четверо получили травмы
Об этом сообщила пресс служба ДСНС .
"15 сентября в 21:20 в долине близ села Вороненка Надвирнянского района во время отдыха группы из 12 туристов (из них двое детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли два человека, три человека травмированы и один получил контузию", - говорится в сообщении.
Травмированных госпитализировали.
О причинах взрыва не сообщается.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное