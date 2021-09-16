В Карпатах произошел взрыв, погибли два человека, четверо травмированы

Об этом сообщила пресс служба ДСНС .

"15 сентября в 21:20 в долине близ села Вороненка Надвирнянского района во время отдыха группы из 12 туристов (из них двое детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли два человека, три человека травмированы и один получил контузию", - говорится в сообщении.

Травмированных госпитализировали.

О причинах взрыва не сообщается.