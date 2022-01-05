В Карпатах предупреждают о снеголавинной опасности
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасности снежных лавин в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей
Об этом сообщает ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 5 января на высокогорьях Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
- Напомним, 4 января спасатели предупредили о значительном мокром снегу ночью в Карпатах, а также метели, гололедице, значительном дожде и порывах ветра 25-28 м/с днем 5 января.
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