В Карпатах порывистый ветер и снег, спасатели просят воздержаться от походов на высокогорье

Об этом говорится в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

По состоянию на 8:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 °C, ветер юго-западный 20-24 м/с с порывами до 30 м/с.



"Облачно ограниченная видимость до 70 м, мелкий дождь со снежной крупой. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на высокогорье!" - отмечают спасатели.



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