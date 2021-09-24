В Карпатах порывистый ветер и снег, спасатели просят воздержаться от походов на высокогорье
В пятницу, 24 сентября, в Карпатах поднялся штормовой ветер, идет дождь со снежной крупой, а видимость в горах ограничена
Об этом говорится в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По состоянию на 8:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 °C, ветер юго-западный 20-24 м/с с порывами до 30 м/с.
"Облачно ограниченная видимость до 70 м, мелкий дождь со снежной крупой. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на высокогорье!" - отмечают спасатели.
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