В Карпатах нашли четверых детей, которых разыскивали ГСЧС, полиция и местные жители
По состоянию на 9:15 сотрудниками ГСЧС найдены заблудившиеся дети в удовлетворительном состоянии, они транспортированы в населенный пункт и переданы представителям полиции
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 9:15 сотрудниками ГСЧС найдены заблудившиеся дети в удовлетворительном состоянии, они транспортированы в населенный пункт и переданы представителям полиции", - говорится в сообщении областного управления ГСЧС.
Всего к поисковым работам привлекались 73 человека и 8 ед. техники, 2 собаки, а именно:
- ГСЧС - 23 человека и 3 ед. техники;
- Нацполиция - 22, 4 ед. техники и 2 собаки;
- местное население - 20 человек;
- работники лесного хозяйства - 8 человек и 1 ед. техники.
- Напомним, что 19 августа в 01:10 от дежурного Нацполиции в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково, Ужгородского района, потеряли ориентир и заблудились 4 детей.
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