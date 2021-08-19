В Карпатах нашли четверых детей, которых разыскивали ГСЧС, полиция и местные жители

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"По состоянию на 9:15 сотрудниками ГСЧС найдены заблудившиеся дети в удовлетворительном состоянии, они транспортированы в населенный пункт и переданы представителям полиции", - говорится в сообщении областного управления ГСЧС.



Всего к поисковым работам привлекались 73 человека и 8 ед. техники, 2 собаки, а именно:

ГСЧС - 23 человека и 3 ед. техники;

Нацполиция - 22, 4 ед. техники и 2 собаки;

местное население - 20 человек;

работники лесного хозяйства - 8 человек и 1 ед. техники.

Напомним, что 19 августа в 01:10 от дежурного Нацполиции в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошково, Ужгородского района, потеряли ориентир и заблудились 4 детей.

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