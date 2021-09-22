В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.



По состоянию на 8:35 на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость и падает снег.



"Ветер северо-западный 3-4 м / с. Температура окружающей среды 4 градуса ниже нуля", - говорится в сообщении.

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