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В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

22 сентября, 2021 среда
09:35
Общество

22 сентября в Карпатах выпал снег

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на 8:35 на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость и падает снег.

"Ветер северо-западный 3-4 м / с. Температура окружающей среды 4 градуса ниже нуля", - говорится в сообщении.

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