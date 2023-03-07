В Карибском море обнаружили яхту российского олигарха: ее продадут на аукционе
Яхта, стоимостью 81 млн долларов, принадлежащая находящемуся под санкциями российскому олигарху Андрею Гурьеву, будет продана с аукциона правительством Антигуа и Барбуды
Об этом сообщает The Guardian.
Утверждается, что судно было брошено в Карибском море после вторжения России в Украину в прошлом году. Правительство Антигуа и Барбуды в понедельник предупредило владельца суперяхты Alfa Nero, что у него есть 10 дней, чтобы заявить права на судно, иначе оно будет продано тому, кто предложит самую высокую цену.
Министр информации Мелфорд Николас сказал, что Alfa Nero была брошена в гавани Фалмута в феврале 2022 года.
В заявлении канцелярии премьер-министра Антигуа и Барбуды говорится, что уведомление о продаже яхты будет опубликовано, чтобы удовлетворить требования в соответствии с законом о принудительной продаже.
62-летний Гурьев купил яхту за 120 млн долларов в 2014 году. Судно с 12-метровым панорамным бассейном, джакузи, спа-салоном, салоном красоты и вертолетной площадкой использовалось его семьей несколько раз в год.
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