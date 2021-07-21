В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
21 июля в Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, охвативших 5,9 тыс. га в регионе
Об этом рассказывает российский Интерфакс.
Власти Карелии ввели режим ЧС на всей территории республики из-за лесных пожаров, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Карпилович журналистам в среду.
Режим будет действовать с 20 июля по 1 августа.
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Накануне сообщалось, что площадь горящих лесов на территории Карелии с понедельника выросла почти на треть - до 5,9 тыс. га.
Режим ЧС также объявили в Якутии. Там за месяц сгорело более 1,5 млн га леса. В зоне задымленности находятся 107 населенных пунктов республики.
Утром 21 июля в Карелии действовали 33 лесных пожара на площади почти 7,3 тыс. га. Из-за дыма было ограничено движение на федеральной трассе, а жителей поселка Найстеньярви эвакуировали из-за огня, который подошел к поселку. С начала пожароопасного сезона на территории Карелии возникло 250 лесных пожаров на площади почти 9 тыс. га, отметили в МЧС России.
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