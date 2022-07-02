В Каракалпакстане возмутились изменениями в конституции Узбекистана. Есть задержанные после уличных акций
Министерство внутренних дел Узбекистана сегодня, 2 июля 2022 года, обнародовало заявление своего филиала в городе Нукус, где вчера, 1 июля, начались массовые акции протеста
Как утверждается со ссылкой на подконтрольные власти Узбекистана совет министров и министерство внутренних дел автономной Республики Каракалпакстан, которая является частью Узбекского государства, в каракалпакской столице Нукус имела место попытка "захватить комплекс административных зданий". Ответное заявление обнародовано официальным ТГ-каналом узбекского МВД.
"1 июля 2022 года в городе Нукус преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан. Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан. Провокаторы, опираясь на присутствующих, предприняли попытку овладеть этими государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", - отмечается в заявлении узбекской администрации Каракалпакстана.
"Решительными мерами, предпринятыми правоохранительными органами, противозаконные действия зачинщиков были пресечены, попытки массовых беспорядков локализованы", - отмечается в заявлении.
В частности, "группа организаторов массовых беспорядков и лиц, оказывавших активное сопротивление правоохранительным органам, задержана".
При этом авторы заявления в произошедшем обвиняют "нездоровые внешние силы из заграницы", якобы заинтересованные в том, чтобы "повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в частности путем целенаправленных информационных выбросов и искажения событий".
Что это за "внешние силы" и о каком количестве задержанных идет речь, эта информация МВД Узбекистана не приводится.
Вместе с тем пункты пропуска на казахстанско-узбекистанской границе приостановили работу, передает TengriNews .
Справка
Протестные выступления в Каракалпакстане связаны с опубликованным проектом поправок в Конституцию Узбекистана. Новая редакция была вынесена на общественное обсуждение 26 июня. В нем исключается суверенитет Республики Каракалпакстан и право народа республики на отделение на основе всеобщего референдума, объясняет узбекская редакция Радио Свобода.
Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году, до 1930 года она находилась в составе Казахской ССР, затем была выведена и подчинена непосредственно РСФСР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.
После распада Советского Союза регион в 1992 году был преобразован в Республику Каракалпакстан. В 1993 г. был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана. В договоре закреплено право выхода автономной республики из Узбекистана путем проведения референдума, который сейчас предлагается аннулировать.
- Каракалпаки – тюркский народ. Украинцам известны еще со времен Киевской Руси как "черные клобуки".
- Каракалпакстан расположен в северной части Узбекистана. С трех сторон республику окружает территория Казахстана, граница с которым пролегает, в том числе, и по дну высохшего Аральского моря.
- С Узбекистаном Каракалпакстан граничит на юге.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное