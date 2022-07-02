В Каракалпакстане возмутились изменениями в конституции Узбекистана. Есть задержанные после уличных акций

Как утверждается со ссылкой на подконтрольные власти Узбекистана совет министров и министерство внутренних дел автономной Республики Каракалпакстан, которая является частью Узбекского государства, в каракалпакской столице Нукус имела место попытка "захватить комплекс административных зданий". Ответное заявление обнародовано официальным ТГ-каналом узбекского МВД.

"1 июля 2022 года в городе Нукус преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан. Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан. Провокаторы, опираясь на присутствующих, предприняли попытку овладеть этими государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", - отмечается в заявлении узбекской администрации Каракалпакстана.

"Решительными мерами, предпринятыми правоохранительными органами, противозаконные действия зачинщиков были пресечены, попытки массовых беспорядков локализованы", - отмечается в заявлении.

В частности, "группа организаторов массовых беспорядков и лиц, оказывавших активное сопротивление правоохранительным органам, задержана".

При этом авторы заявления в произошедшем обвиняют "нездоровые внешние силы из заграницы", якобы заинтересованные в том, чтобы "повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в частности путем целенаправленных информационных выбросов и искажения событий".

Что это за "внешние силы" и о каком количестве задержанных идет речь, эта информация МВД Узбекистана не приводится.

Вместе с тем пункты пропуска на казахстанско-узбекистанской границе приостановили работу, передает TengriNews .

Справка

Протестные выступления в Каракалпакстане связаны с опубликованным проектом поправок в Конституцию Узбекистана. Новая редакция была вынесена на общественное обсуждение 26 июня. В нем исключается суверенитет Республики Каракалпакстан и право народа республики на отделение на основе всеобщего референдума, объясняет узбекская редакция Радио Свобода.

Кара-Калпакская автономная область была образована в 1924 году, до 1930 года она находилась в составе Казахской ССР, затем была выведена и подчинена непосредственно РСФСР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.

После распада Советского Союза регион в 1992 году был преобразован в Республику Каракалпакстан. В 1993 г. был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана. В договоре закреплено право выхода автономной республики из Узбекистана путем проведения референдума, который сейчас предлагается аннулировать.

Каракалпаки – тюркский народ. Украинцам известны еще со времен Киевской Руси как "черные клобуки".

Каракалпакстан расположен в северной части Узбекистана. С трех сторон республику окружает территория Казахстана, граница с которым пролегает, в том числе, и по дну высохшего Аральского моря.

С Узбекистаном Каракалпакстан граничит на юге.

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