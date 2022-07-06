Об этом сообщило Радио Свобода/

В сербском городе Новый Сад перед началом традиционного международного фестиваля EХIТ (где на этот раз - как победитель "Евровидения 2022" - должна была выступить и украинская группа Kalush Orchestra) появились несколько тысяч надписей с буквой Z - символом российской агрессии против Украины. Этим символом расписан мост, ведущий в крепость, где должен состояться фестиваль, набережная, дома и даже мусорные контейнеры. Местные власти и полиция появление этих надписей комментировать отказались.

Как рассказало "Радио Свобода", в среду организаторы фестиваля без дополнительных объяснений сообщили Kalush Orchestra, что их выступление отменяется. Фестиваль ЕХІТ впервые был организован в 2000 году как протест против режима бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Впоследствии действо стало международным. В нем участвовали многочисленные европейские эстрадные звезды.

В этом году фестиваль пройдет 7-11 июля. В нем примут участие десятки певцов и групп из 20 стран.

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