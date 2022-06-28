В канцелярии президента Нииностио подтвердили согласие Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента Финляндии Саули Нииностио.

"Сегодня (28 июня. - Ред. ) в Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели углубленную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при поддержке Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", — говорится в сообщении.

По результатам этой встречи министры иностранных дел трех стран подписали Меморандум о взаимопонимании, подтверждающий поддержку Турцией приглашения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО на Мадридском саммите на этой неделе. Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы между союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, "но теперь это решение неизбежно".

"В последние недели Турция выразила обеспокоенность угрозой терроризма. Финляндия всегда серьезно относилась к этим проблемам. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах. Как член НАТО, Финляндия полностью отдана документам и политике антитеррористической работы НАТО", — отмечают в канцелярии Нииностио.

Однако "развивая наше сотрудничество по борьбе с терроризмом, экспортом и передачей оружия, Финляндия, конечно, будет продолжать действовать в соответствии со своим национальным законодательством", — подчеркнули авторы документа.

"Я рад, что этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО завершен. Теперь я с нетерпением жду плодотворных обсуждений роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде", — заявил Саули Нииностио.

Перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом сообщил парламентский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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