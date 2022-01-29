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В канцелярии президента Чехии уничтожили секретный документ о причастности агентов российского ГРУ к взрывам на складах оружия

29 января, 2022 суббота
20:21
Мир Милош Земан

Полиция Чехии проверяет обстоятельства уничтожения канцелярией президента страны секретного документа спецслужб по взрывам на складах оружия в Врбетице в 2014 году

Об этом сообщает Чешское радио.

В документе, назначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к гибели двух человек и причинении крупного финансового ущерба взрывами агентов российской военной разведки - ГРУ.

Об уничтожении документа BIS (Службы безопасности и информации контрразведки) полиция узнала в момент проверки соблюдения режима работы с секретной информацией. Эксперты намеревались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, не имевших права быть ознакомлены с ним.

Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ - Анатолия Чепиги и Александра Мишкина - было уничтожено случайно вместе с другими документами.

Президентский канцлер Вратислав Минарж информацию об уничтожении секретной бумаги официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но категорически отверг возможность, что упомянутый материал могли прочитать лица, которые на это не имеют разрешения.

Глава комитета безопасности президентской канцелярии Ян Новак отметил, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.

  • Напомним, 18 апреля 2021 года стало известно, что взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году, скорее всего, был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки эти оружия за пределы страны . В частности – для силовых подразделений Украины.

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Чехия
ГРУ
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