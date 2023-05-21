В канцелярии Дуды заявили, что Волынская трагедия – это не тема для "твиттерской дипломатии"

Об этом заявила госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка в эфире канала Polsat .

"Эта тема присутствует в переговорах между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. Стоит вспомнить речь Дуды в Киеве и слова президента Зеленского в Варшаве. Тогда он сказал, что "каждая жертва заслуживает достойного захоронения", - сказала Папроцкая.

Читайте также: Проблемы в украинско-польских отношениях выгодны только России, - замглавы МИД Польши о дипломатической перепалке вокруг Волынской трагедии

Врна признала, что в теме Волынской трагедии страны имеют несколько разные позиции, поэтому нужно искать общие подходы на самом высоком уровне.

"Следует призывать к переговорам в международных отношениях, а не к коротким формам (выражение позиций в Twitter", - заявила госсекретарь.

Справка.

Конфликт обострился во время Второй мировой, когда в ноябре 1942 - феврале 1943 нацисты выселили поляков из ряда сел, заселив на их места украинцев. Отряды Армии Краевой расценили это как "сотрудничество украинцев с немцами против поляков" и в марте 1943 года начали акции мести, которые превратились в массовые убийства.