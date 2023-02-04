Об этом сообщает RMF24 .

По словам руководителя управления международной политики канцелярии президента Польши Марцина Пшидача, визит Джо Байдена состоится в ближайшее время.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был посвящен планам на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", - сказал Пшидач во время визита в США.