В канцелярии Дуды подтвердили, что Байден в ближайшее время посетит Польшу
В канцелярии президента Польши Анджея Дуды подтвердили, что глава Белого дома Джо Байден в ближайшее время посетит Польшу
Об этом сообщает RMF24 .
По словам руководителя управления международной политики канцелярии президента Польши Марцина Пшидача, визит Джо Байдена состоится в ближайшее время.
"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был посвящен планам на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", - сказал Пшидач во время визита в США.
- 1 февраля стало известно, что Джо Байден в ходе визита в Польшу может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное