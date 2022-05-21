В Каннах состоялась премьера украинской картины "Памфир"
Фильм украинского режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" дебютировал на Каннском кинофестивале. Лента претендует на "Золотую камеру"
Об этом сообщил ГосКино Украины в facebook.
"21 мая, в каннском Théâtre Croisette, в одной из самых престижных конкурсных программ Каннского кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров", показали полнометражный игровой дебют украинского режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука", - говорится в сообщении.
Отмечают, что фильм претендует на Золотую камеру, это премия кинофестиваля, присуждаемая за лучший дебютный полнометражный фильм.
В ГосКино сообщили, что проект "Памфир" готовился почти семь лет. Над сценарием Дмитрий Сухолиткий-Собчук несколько лет проработал в престижных творческих мастерских. Фильм был создан при поддержке Госкино.
После просмотра ленты зрители стоя аплодировали режиссеру.
В центре сюжета ленты – мужчина по кличке Памфир, в прошлом контрабандист, зарабатывающий строительными работами. Он вернулся из заработков в родное село накануне зимнего карнавала Маланки. Памфир имеет благоговейную жену и сына-подростка Назара. И по неосторожному поступку сына Памфир оказывается перед необходимостью снова нарушить закон.
- 19 мая в Каннах состоялась премьера документального фильма убитого литовского режиссера "Мариуполис 2".
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