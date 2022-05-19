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В Каннах состоялась премьера документального фильма убитого литовского режиссера "Мариуполис 2"

19 мая, 2022 четверг
22:16
Культура На фото презентация фильма "Мариуполис 2"

Документальный фильм "Мариуполис 2" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, показывающего жизнь Мариуполя во время российских бомбардировок, дебютировал на Каннском кинофестивале

Об этом пишет Reuters.

"Для меня честь представить последние работы Мантаса. Прекрасно, что фестиваль чествует его наследие и его работу как режиссера и антрополога", - сказала Анна Белоброва, сдерживая слезы.

45-летнего режиссера Мантаса Кведаравичюса убили в апреле в Мариуполе, где он снимал фильм вместе с Билобровой. Она также является сорежиссером фильма.

Документальный фильм показывает жизнь Мариуполя в осаде с постоянными взрывами и выстрелами, которые раздаются с близкого расстояния.

"Мы были полны решимости показать это", - сказал президент фестиваля Тьерри Фремо.

Фремо указал на значок на груди с антивоенным посланием: "Я думаю, что все разделяют эту позицию, кроме Путина".

  • 2 апреля в Мариуполе убили литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса.
  • 6 апреля документальную ленту "Мариуполис" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса выпустили онлайн.

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