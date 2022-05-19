В Каннах состоялась премьера документального фильма убитого литовского режиссера "Мариуполис 2"

Об этом пишет Reuters.

"Для меня честь представить последние работы Мантаса. Прекрасно, что фестиваль чествует его наследие и его работу как режиссера и антрополога", - сказала Анна Белоброва, сдерживая слезы.

45-летнего режиссера Мантаса Кведаравичюса убили в апреле в Мариуполе, где он снимал фильм вместе с Билобровой. Она также является сорежиссером фильма.

Документальный фильм показывает жизнь Мариуполя в осаде с постоянными взрывами и выстрелами, которые раздаются с близкого расстояния.

"Мы были полны решимости показать это", - сказал президент фестиваля Тьерри Фремо.

Фремо указал на значок на груди с антивоенным посланием: "Я думаю, что все разделяют эту позицию, кроме Путина".

2 апреля в Мариуполе убили литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса.

6 апреля документальную ленту "Мариуполис" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса выпустили онлайн.

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