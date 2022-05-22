В Каннах состоится благотворительный аукцион в поддержку Украины
Для поддержки украинской киноотрасли в Каннах организуют благотворительный вечер-аукцион с кинематографическими и художественными лотами
Об этом сообщил Госкино в facebook.
"Каждый приглашенный сможет внести свой вклад в сохранение свободы и независимости украинского государства. Все собранные средства будут использованы для поддержки Украины", - говорится в сообщении.
На аукционе будут представлены:
- оригинальный сториборд к ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова;
- постеры к величайшим украинским фильмам XX века;
- картина Владислава Шерешевского Cats, написанная 19 марта 2022 года после обстрелов и разрушения жилых домов Мариуполя российскими войсками
- картины Ивана Марчука "Виходять мрії з берегів" и "Замріяні копички", работы должен представить автор.
Также гостям благотворительного вечера покажут видеопрезентации об украинских кинематографистах, которые вынуждены защищать Украину с оружием в руках вместо работы над фильмами.
- Фильм украинского режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" дебютировал на Каннском кинофестивале.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.14
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное