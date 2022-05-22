В Каннах состоится благотворительный аукцион в поддержку Украины

Об этом сообщил Госкино в facebook.

"Каждый приглашенный сможет внести свой вклад в сохранение свободы и независимости украинского государства. Все собранные средства будут использованы для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

На аукционе будут представлены:

оригинальный сториборд к ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова;

постеры к величайшим украинским фильмам XX века;

картина Владислава Шерешевского Cats, написанная 19 марта 2022 года после обстрелов и разрушения жилых домов Мариуполя российскими войсками

картины Ивана Марчука "Виходять мрії з берегів" и "Замріяні копички", работы должен представить автор.

Также гостям благотворительного вечера покажут видеопрезентации об украинских кинематографистах, которые вынуждены защищать Украину с оружием в руках вместо работы над фильмами.

Фильм украинского режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" дебютировал на Каннском кинофестивале.

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