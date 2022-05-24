В Каннах прошел благотворительный вечер-аукцион в поддержку Украины
Украинский национальный павильон в Каннах провел благотворительный вечер-аукцион в поддержку Украины с уникальными кинематографическими и художественными лотами
Об этом сообщает Госкино.
Среди представленных на аукционе работ:
- оригинальный сториборд к ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова;
- постер в один из самых выдающихся украинских фильмов XX века – ленты Юрия Ильенко "Белая птица с черным признаком";
- картина Владислава Шерешевского Cats, написанная 19 марта 2022 года после обстрелов и разрушения жилых домов Мариуполя русскими войсками.
- еще один значимый лот – картины украинского гения современности Ивана Марчука "Выходят мечты из берегов" и "Замрияні копички".
Каждый приглашенный сможет внести свой вклад в сохранение свободы и независимости украинского государства. Все собранные средства будут направлены на поддержку Украины.
- Отметим, что это не первая акция, которая пытается привлечь внимание к событиям в Украине во время фестиваля. В его открытии выступил Владимир Зеленский.
- А в пятницу, 20 мая, полуобнаженная активистка, раскрашенная в цвета украинского флага, устроила протест на красной дорожке Каннского кинофестиваля с криками "Прекратите нас насиловать".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 36.27
-
EUR
Покупка 36.18Продажа 38.4
- Актуальное
- Важное