В Каннах прошел благотворительный вечер-аукцион в поддержку Украины

Об этом сообщает Госкино.

Среди представленных на аукционе работ:

оригинальный сториборд к ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова;

постер в один из самых выдающихся украинских фильмов XX века – ленты Юрия Ильенко "Белая птица с черным признаком";

картина Владислава Шерешевского Cats, написанная 19 марта 2022 года после обстрелов и разрушения жилых домов Мариуполя русскими войсками.

еще один значимый лот – картины украинского гения современности Ивана Марчука "Выходят мечты из берегов" и "Замрияні копички".

Каждый приглашенный сможет внести свой вклад в сохранение свободы и независимости украинского государства. Все собранные средства будут направлены на поддержку Украины.

Отметим, что это не первая акция, которая пытается привлечь внимание к событиям в Украине во время фестиваля. В его открытии выступил Владимир Зеленский.

А в пятницу, 20 мая, полуобнаженная активистка, раскрашенная в цвета украинского флага, устроила протест на красной дорожке Каннского кинофестиваля с криками "Прекратите нас насиловать".

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