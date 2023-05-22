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В Каннах представили фильм польского режиссера об украинцах, спасавшихся от войны

22 мая, 2023 понедельник
16:02
Культура

На Каннском кинофестивале во Франции в рамках параллельной программы, посвященной независимому кино, представили документальный фильм об украинских беженцах

Режиссером фильма "На заднем плане" стал поляк Мациек Хамела, передает AP .

"Когда польский режиссер Мациек Хамела впервые начал эвакуировать украинцев, бежавших от войны России против их страны, он не собирался снимать фильм. Он был одним из многих поляков, оказывавших гуманитарную помощь соседям, подвергшимся нападению. Но образы людей, которых он перевозившись в безопасное место в своем фургоне, были настолько трогательными, что вскоре он начал снимать их на видео", - говорится в публикации.

Действие фильма почти полностью разворачивается в фургоне Хамелы, а на камеру зафиксированы измученные пассажиры, одна группа за другой в бесчисленных путешествиях, совершенных между мартом и ноябрем 2022 года. Режиссер хотел показать мужчин, женщин и детей, преодолевающих разрушенный ландшафт с разбомбленными зданиями, минуя мины и разрушенные мосты.

Среди других персонажей 84-минутного фильма особое внимание привлекает маленькая девочка, настолько травмированная, что она перестала говорить.

"Способ, которым мы создали фильм, заключался в том, чтобы увидеть отражение войны в этих очень мелких деталях обычной жизни", - сказал Хамела Associated Press в Варшаве перед тем, как полететь в Канны.

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