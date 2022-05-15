В Каннах переименовали площадь в честь Тараса Шевченко
Во французских Каннах появились площадь Тараса Шевченко и Украинский дом
Об этом говорится в телеграме Верховной Рады.
"На карте известного французского города Канны появилось сразу два украинских "центра притяжения" - площадь Тараса Шевченко и Украинский дом", - сообщили в парламенте.
Церемония открытия площади состоялась при участии посла Украины во Франции Вадима Омельченко и мэра Канн, президента Ассоциации мэров городов Франции Давида Лизнара, активистов франко-украинских ассоциаций, местных политических и общественных деятелей и украинских семей, нашедших убежище в Каннах и на окраинах.
"Мэрия Канн была одной из первых во Франции, вывесившей желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину", - отметили в Верховной Раде.
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