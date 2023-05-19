Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

Уникальный документальный проект сочетает пленку, 3D-технологии, эффектную проекцию и 3D-сканирование фресок Бэнкси на разрушенных зданиях Киевской области.

"Украина представит уникальный цифровой культурный проект – увлекательную 3D-кинематографическую выставку MURALS об оккупации Киевской области через призму рисунков Бэнкси на разбомбленных жилых домах", – пишет пресс-служба.

Мировая премьера фильма состоялась во время Каннского кинофестиваля.

Фото: Министерство культуры и информационной политики

Инновационные технологии рассказывают истории утраченных жизней украинского народа.

"MURALS использует технологию 3D-сканирования нового уровня. Это комбинация нескольких методов 3D-сканирования, объединенных вместе для более точного представления сканируемого объекта. Опыт создается в Unreal Engine и отображается на высококачественных экранах True Performance", - объясняют в ведомстве.

Фильм MURALS был создан в сотрудничестве с польскими и украинскими компаниями.

Инициатор проекта – украинский 3D-художник из Ирпеня Артем Иваненко.

Справочно. Бэнкси – псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Он также известен как политический активист и режиссер. Признание Бэнкси получил именно благодаря своим сатирическим уличным граффити.