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В Каннах на кинофестивале презентовали фильм MURALS о временной оккупации Киевщины

19 мая, 2023 пятница
16:42
Культура

Лента MURALS сделанная на основе фото картин анонимного английского художника стрит-арта Бэнкси на руинах в Киевской области была показана во время Каннского кинофестиваля

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

Уникальный документальный проект сочетает пленку, 3D-технологии, эффектную проекцию и 3D-сканирование фресок Бэнкси на разрушенных зданиях Киевской области.

"Украина представит уникальный цифровой культурный проект – увлекательную 3D-кинематографическую выставку MURALS об оккупации Киевской области через призму рисунков Бэнкси на разбомбленных жилых домах", – пишет пресс-служба.

Мировая премьера фильма состоялась во время Каннского кинофестиваля.

Фото: Министерство культуры и информационной политики

Инновационные технологии рассказывают истории утраченных жизней украинского народа.

"MURALS использует технологию 3D-сканирования нового уровня. Это комбинация нескольких методов 3D-сканирования, объединенных вместе для более точного представления сканируемого объекта. Опыт создается в Unreal Engine и отображается на высококачественных экранах True Performance", - объясняют в ведомстве.

Фильм MURALS был создан в сотрудничестве с польскими и украинскими компаниями.

Инициатор проекта – украинский 3D-художник из Ирпеня Артем Иваненко.

Справочно. Бэнкси – псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Он также известен как политический активист и режиссер. Признание Бэнкси получил именно благодаря своим сатирическим уличным граффити.

  • Ранее мы писали, что 15 ноября 2022 года Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов.
  • 4 декабря стало известно, что полиция разработала механизм, который поможет уберечь граффити Бэнкси от вандализма.
  • 9 декабря Ирпенский городской совет принял решение о назначении всемирно известного английского художника Бэнкси почетным гражданином Ирпеня.
  • 9 декабря художник Бэнкси выставил на продажу 50 собственных рисунков-трафаретов, средства от продажи которых пойдут на помощь Украине.
  • Также парижский уличный художник, известный как С215, создал во Львове мурал, посвященный пограничнику, прощающемуся со своей любимой.
  • 24 апреля на развалинах в Бородянке появился портрет Леси Украинки парижского уличного художника C215.
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