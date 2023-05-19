В Каннах на кинофестивале презентовали фильм MURALS о временной оккупации Киевщины
Лента MURALS сделанная на основе фото картин анонимного английского художника стрит-арта Бэнкси на руинах в Киевской области была показана во время Каннского кинофестиваля
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .
Уникальный документальный проект сочетает пленку, 3D-технологии, эффектную проекцию и 3D-сканирование фресок Бэнкси на разрушенных зданиях Киевской области.
"Украина представит уникальный цифровой культурный проект – увлекательную 3D-кинематографическую выставку MURALS об оккупации Киевской области через призму рисунков Бэнкси на разбомбленных жилых домах", – пишет пресс-служба.
Мировая премьера фильма состоялась во время Каннского кинофестиваля.
Фото: Министерство культуры и информационной политики
Инновационные технологии рассказывают истории утраченных жизней украинского народа.
"MURALS использует технологию 3D-сканирования нового уровня. Это комбинация нескольких методов 3D-сканирования, объединенных вместе для более точного представления сканируемого объекта. Опыт создается в Unreal Engine и отображается на высококачественных экранах True Performance", - объясняют в ведомстве.
Фильм MURALS был создан в сотрудничестве с польскими и украинскими компаниями.
Инициатор проекта – украинский 3D-художник из Ирпеня Артем Иваненко.
Справочно. Бэнкси – псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Он также известен как политический активист и режиссер. Признание Бэнкси получил именно благодаря своим сатирическим уличным граффити.
- Ранее мы писали, что 15 ноября 2022 года Бэнкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов.
- 4 декабря стало известно, что полиция разработала механизм, который поможет уберечь граффити Бэнкси от вандализма.
- 9 декабря Ирпенский городской совет принял решение о назначении всемирно известного английского художника Бэнкси почетным гражданином Ирпеня.
- 9 декабря художник Бэнкси выставил на продажу 50 собственных рисунков-трафаретов, средства от продажи которых пойдут на помощь Украине.
- Также парижский уличный художник, известный как С215, создал во Львове мурал, посвященный пограничнику, прощающемуся со своей любимой.
- 24 апреля на развалинах в Бородянке появился портрет Леси Украинки парижского уличного художника C215.
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