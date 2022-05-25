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В Каннах на благотворительном вечере в поддержку украинской киноиндустрии собрали более 1,5 млн. грн.

25 мая, 2022 среда
22:12
Культура

24 мая в рамках Каннского кинофестиваля Государственное агентство Украины по кино вместе с Украинским национальным павильоном провели благотворительный вечер-аукцион с уникальными кинематографическими и художественными лотами

Об этом сообщает Госкино.

Мероприятие прошло при поддержке мэрии города Канны: гостями происшествия стали заместитель мэра Тома де Париента и консул Украины во Франции Сергей Есаулов, их встречала глава Госкино Марина Кудерчук.

Началось мероприятие по исполнению оперной певицей Викторией Булеевой Государственного Гимна Украины.

"Событие имело целью сбор средств для помощи украинской киноиндустрии благодаря продаже благотворительных лотов, среди которых были: постер к ленте "Белая птица с черным признаком" Юрия Ильенко; картина Владислава Шерешевского Cats, написанная 19 марта 2022 года после обстрелов и разрушения жилых домов русскими войсками, когда дети выбегали из домов, держа в руках домашних животных, желто-голубое кольцо Pure Freedom от бренда SOLO for diamonds; книга Девида Линча "Поймать большую рыбу" с его автографом, а также оригинальный сториборд к ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова и две картины знаменитого украинского художника Ивана Марчука, которые получили самые высокие ставки", - говорится в сообщении.

Пока шел "тихий" аукцион, ведущие вечера Екатерина Осадча и Юрий Горбунов рассказывали со сцены о реалиях войны в нашей стране, общественная активистка и поэтесса Валентина Дмитриева читала свои авторские поэзии, а группа KAZKA вместе со швейцарскими музыкантами Kadebostany создавали музыкальный фон.

Отмечается, что по итогам торгов организаторам удалось собрать более 1,5 миллионов гривен. Все эти средства будут перечислены на специальный счет Госкино, созданный для помощи кинодеятелям.

  • Напомним, в Каннах показ мировой премьеры фильма, снимавшегося на Буковине, прошел с аншлагом

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