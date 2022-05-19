В Каннах кот Степан из Харькова получил награду для блоггеров
Кот Степан из Харькова 18 мая получил Influencers and Bloggers Awards в Каннах
Об этом свидетельствует публикация в его инстаграмме.
На церемонии награждения 18 мая Степан был в сине-желтой бабочке. Фото из события опубликованы в инстаграмме кота.
На награду его номинировали 30 марта, ведь кот собрал более $10 тыс. для помощи животным, пострадавшим в результате войны РФ против Украины.
- 28 марта кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность.
- 9 апреля сообщали, что кота Степана номинирована на "Оскар" среди блоггеров, а средства по продаже билетов пойдут на помощь украинцам.
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