Об этом свидетельствует публикация в его инстаграмме.

На церемонии награждения 18 мая Степан был в сине-желтой бабочке. Фото из события опубликованы в инстаграмме кота.

На награду его номинировали 30 марта, ведь кот собрал более $10 тыс. для помощи животным, пострадавшим в результате войны РФ против Украины.

Справка: World Influencers and Bloggers Awards – церемония, на которой отмечают успешных блоггеров со всего мира. В 2022 году мероприятие было посвящено сбору помощи для Украины. Кот Степан – кот из Украины, получивший мировую известность в соцсетях из-за своего невозмутимого характера. Имеет более полутора миллионов подписчиков в ток-ток и инстаграмме. Родился в 2008 году. Коренной харьковчанин. Владелица Степана Анна нашла его маленьким котенком.

28 марта кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность.

9 апреля сообщали, что кота Степана номинирована на "Оскар" среди блоггеров, а средства по продаже билетов пойдут на помощь украинцам.

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