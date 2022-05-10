В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами
На канадский остров Ньюфаундленд прибыл первый зафрахтованный правительством самолет с беженцами из Украины
Об этом сообщает канадский вещатель CBC News .
Так, 166 украинцев, в том числе 55 детей, прилетели в столицу провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, город Сейнт Джонс, из польского Катовице. Самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени.
Беженцев встречал губернатор провинции Ньюфаундленд Эндрю Фьюри. А все расходы на перелет взяло на себя правительство канадской провинции.
По словам министра иммиграции Джерри Бирна, этот рейс является первым зафрахтованным правительством самолетом, доставившим украинских беженцев в Канаду, хотя после российского вторжения тысячи человек уже приземлились на канадской земле.
Как сообщает CBC, в этом году в Канаду въехали 19 тыс. граждан Украины, а правительство с середины марта одобрило 90 тыс. ходатайств о визах от украинцев.
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