В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами

Об этом сообщает канадский вещатель CBC News .

Так, 166 украинцев, в том числе 55 детей, прилетели в столицу провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, город Сейнт Джонс, из польского Катовице. Самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени.

Беженцев встречал губернатор провинции Ньюфаундленд Эндрю Фьюри. А все расходы на перелет взяло на себя правительство канадской провинции.

По словам министра иммиграции Джерри Бирна, этот рейс является первым зафрахтованным правительством самолетом, доставившим украинских беженцев в Канаду, хотя после российского вторжения тысячи человек уже приземлились на канадской земле.

Как сообщает CBC, в этом году в Канаду въехали 19 тыс. граждан Украины, а правительство с середины марта одобрило 90 тыс. ходатайств о визах от украинцев.

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