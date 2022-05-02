В канадском городе Калгари устроили пикник для украинских беженцев

Об этом сообщает Global News.



На пикник пришла Мила Шевелева. Женщина приехала в Калгари из Харькова в марте. С собой взяла только маленькую сумку и собаку. Через переводчика она сказала, что очень благодарна за то, что ее приняли в Канаде, и за все программы, которые доступны для украинцев.



"Получить все документы было быстро и легко", – сказала Мила Шевелева.



Она рассказала, что волнуется за свою дочь, которая осталась в Украине.



"Это напряженно, потому что моя старшая дочь все еще в Харькове. Она до сих пор там с мужем. Обстрелы продолжаются ежедневно", - сказала она.



Таня Бабич тоже была на пикнике с дочерью и внучкой. Они тоже из Харькова, муж остался в Украине.



"Было тяжело принять такое решение", – сказал Таня Бабич.



Она поделилась, что поражена поддержкой, которую они получили, но добавила, что трудно в стране без английского языка и знать, что ее муж окружен российскими бомбардировками.



"Сегодня снова был обстрел. Он слышал это очень хорошо из дома. Я не могу поверить, что это действительно происходит. Все это как дурной сон. Я хочу проснуться, и чтобы этого никогда не было", – сказал женщина.



Мероприятие для поддержке беженцев из Украины организовали Служба иммигрантов в Калгари, Центр для новичков и Католическое иммиграционное общество Калгари. В парке обустроили информационные стенды.

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Канада передала украинским военным гаубицы M777 и боеприпасы, выполнив обещание премьер-министра Джастина Трюдо направить тяжелую артиллерию в Украину.

На 31 марта около 60 тысяч украинцев подали заявления для приезда в Канаду по специальной визовой системе, что позволит им работать и учиться в стране в течение трех лет.