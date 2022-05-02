В канадском городе Калгари устроили пикник для украинских беженцев
В воскресенье, 1 мая, для беженцев из Украины, нашедших пристанище в Калгари, устроили мероприятие в парке. Таким образом хотели поддержать вынужденно перемещенных людей из Украины
Об этом сообщает Global News.
На пикник пришла Мила Шевелева. Женщина приехала в Калгари из Харькова в марте. С собой взяла только маленькую сумку и собаку. Через переводчика она сказала, что очень благодарна за то, что ее приняли в Канаде, и за все программы, которые доступны для украинцев.
"Получить все документы было быстро и легко", – сказала Мила Шевелева.
Она рассказала, что волнуется за свою дочь, которая осталась в Украине.
"Это напряженно, потому что моя старшая дочь все еще в Харькове. Она до сих пор там с мужем. Обстрелы продолжаются ежедневно", - сказала она.
Таня Бабич тоже была на пикнике с дочерью и внучкой. Они тоже из Харькова, муж остался в Украине.
"Было тяжело принять такое решение", – сказал Таня Бабич.
Она поделилась, что поражена поддержкой, которую они получили, но добавила, что трудно в стране без английского языка и знать, что ее муж окружен российскими бомбардировками.
"Сегодня снова был обстрел. Он слышал это очень хорошо из дома. Я не могу поверить, что это действительно происходит. Все это как дурной сон. Я хочу проснуться, и чтобы этого никогда не было", – сказал женщина.
Мероприятие для поддержке беженцев из Украины организовали Служба иммигрантов в Калгари, Центр для новичков и Католическое иммиграционное общество Калгари. В парке обустроили информационные стенды.
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