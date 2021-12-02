В Канаде выявили первые случаи заболевания диких животных COVID-19

Об этом сообщает министерство окружающей среды и климата Канады.



29 ноября 2021 года Национальный центр по болезням иностранных животных (CFIA) подтвердил первые случаи заражения коронавирусом трех белохвостых оленей, свободно передвигающихся по Канаде.



Материалы для анализа у этих оленей взяли в начале ноября в регионе Эстри в Квебеке.



В министерстве сообщают, что в 2021 году COVID-19 у белохвостых оленей также обнаружили в США. И в США и Канаде олени не выявляли симптомов заболевания.



В настоящее время во всем мире подтверждают случаи у коронавируса у животных, выращенных на фермах, у животных-компаньонов (кошки, собаки и хорьки) и у животных в зоопарках (тигры, львы, гориллы, пумы, выдры и другие). Все они заразились от людей.



При этом случае передачи COVID-19 людям от животных еще не было зафиксировано.



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