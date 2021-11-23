В Канаде Uber выходит на рынок каннабиса

Об этом сообщает BBC .



Uber совместно с компанией Tokyo Smoke делает первые шаги на рынке марихуаны в Канаде.



Пользователи смогут заказывать продукты с каннабиса в специальном разделе Uber Eats и забирать их в ближайшем пункте после того, как подтвердили свой возраст.



Компания не сообщает, планирует ли расширять это предложение на остальную территорию Канады и США.



Согласно канадскому законодательству, хотя употребление марихуаны было легальным с 2018 года, ее доставка все еще незаконна.



Несмотря на разрешение продаж каннабиса для рекреационного использования в Канаде, нелегальные производители все еще контролируют долю продаж. В Uber заявили, что их партнерство с Tokyo Smoke поможет взрослым в стране покупать безопасную легальную марихуану и будет бороться с нелегальными продавцами.



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