В Канаде Uber выходит на рынок каннабиса
В канадской провинции Онтарио пользователи Uber Eats смогут заказывать продукты с каннабиса через приложение
Об этом сообщает BBC .
Uber совместно с компанией Tokyo Smoke делает первые шаги на рынке марихуаны в Канаде.
Пользователи смогут заказывать продукты с каннабиса в специальном разделе Uber Eats и забирать их в ближайшем пункте после того, как подтвердили свой возраст.
Компания не сообщает, планирует ли расширять это предложение на остальную территорию Канады и США.
Согласно канадскому законодательству, хотя употребление марихуаны было легальным с 2018 года, ее доставка все еще незаконна.
Несмотря на разрешение продаж каннабиса для рекреационного использования в Канаде, нелегальные производители все еще контролируют долю продаж. В Uber заявили, что их партнерство с Tokyo Smoke поможет взрослым в стране покупать безопасную легальную марихуану и будет бороться с нелегальными продавцами.
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