Об этом сообщило издание NBC.

Авария произошла недалеко от города Карбери, отмечается, что в автобусе, который направлялся в местное казино, находилось 25 человек, преимущественно пожилого возраста.

В результате столкновения 15 человек погибли, еще десять получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водители же обоих транспортных средств выжили и получают медицинскую помощь.

Полиция изучает место ДТП, но пока не знает, кто был виновником аварии.