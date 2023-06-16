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В Канаде столкнулись автобус и грузовик: 15 погибших, 10 раненых

16 июня, 2023 пятница
08:34
Мир Канада

На юге канадской провинции Манитоба столкнулись пассажирский автобус и грузовик, погибли 15 человек, 10 получили ранения

Об этом сообщило издание NBC.

Авария произошла недалеко от города Карбери, отмечается, что в автобусе, который направлялся в местное казино, находилось 25 человек, преимущественно пожилого возраста.

В результате столкновения 15 человек погибли, еще десять получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водители же обоих транспортных средств выжили и получают медицинскую помощь.

Полиция изучает место ДТП, но пока не знает, кто был виновником аварии.

  • 13 июня сообщалось, что американский актер Трит Уильямс, наиболее известный по ролям в фильмах "Трамвай "Желание" и "Однажды в Америке", погиб в результате ДТП в возрасте 71 года.
Новости ДТП
Канада
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