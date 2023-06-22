Об этом сообщил Канадский центр кибербезопасности.

"Мы оцениваем, что существует вероятность разрушительного инцидента в нефтегазовом секторе Канады, который могут устроить связанные с Россией субъекты", – говорится в сообщении.

По оценкам, нефтегазовый сектор Канады вероятно и дальше будет объектом спонсируемого государством кибершпионажа по коммерческим или экономическим причинам. Под угрозой находятся коммерческие секреты, исследования, бизнес-планы и производственные планы.

Наиболее вероятной целью для кибератак являются операционные сети, осуществляющие мониторинг и управление крупными промышленными объектами.

"Мы считаем, что, поскольку нефтегазовый сектор является критически важной инфраструктурой, он очень вероятно является стратегической мишенью для спонсируемой государством киберактивности с целью проектирования государственной власти, особенно во времена геополитического напряжения. Мы оцениваем, что основной целью спонсируемых государством субъектов скорее скорее все есть сети операционных технологий (OT), которые отслеживают и контролируют крупные промышленные активы секторов", - говорится в заявлении.

Как говорят эксперты, Россия не раз демонстрировала намерение спроектировать могущество, разворачивая разрушительные кибератаки против стратегических объектов критической инфраструктуры своих противников по мере обострения геополитических кризисов.

Киберцентру известно о попытках российских государственных субъектов угрозы скомпрометировать и установить устойчивость (т.е. предварительное позиционирование) в сетях канадских и американских поставщиков критической инфраструктуры, включая организации в нефтегазовом секторе. Мы оцениваем, что российский шпионаж с целью предварительного позиционирования в сетях OT, скорее всего, продолжится", - говорят специалисты.

По данным экспертов центра, целью хакеров может быть нарушение работы соответствующих служб ради психологического воздействия, "что в конечном счете ослабит поддержку Канадой Украины".

Вероятность кибератаки оценивается в 50 на 50 (even chance).

Отметим, Канада является четвертым по объемам добычи производителем нефти в мире. В нефтегазовом секторе занято около 600 тыс. работников, на него приходится 5% ВВП страны.