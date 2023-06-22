В Канаде спецслужбы предупредили об угрозе кибератаки со стороны РФ на нефтегазовый сектор страны
Канадские спецслужбы считают, что связанные с Россией хакеры могут осуществить кибератаку на нефтегазовый сектор Канады из-за ее поддержки Украины
Об этом сообщил Канадский центр кибербезопасности.
"Мы оцениваем, что существует вероятность разрушительного инцидента в нефтегазовом секторе Канады, который могут устроить связанные с Россией субъекты", – говорится в сообщении.
По оценкам, нефтегазовый сектор Канады вероятно и дальше будет объектом спонсируемого государством кибершпионажа по коммерческим или экономическим причинам. Под угрозой находятся коммерческие секреты, исследования, бизнес-планы и производственные планы.
Наиболее вероятной целью для кибератак являются операционные сети, осуществляющие мониторинг и управление крупными промышленными объектами.
"Мы считаем, что, поскольку нефтегазовый сектор является критически важной инфраструктурой, он очень вероятно является стратегической мишенью для спонсируемой государством киберактивности с целью проектирования государственной власти, особенно во времена геополитического напряжения. Мы оцениваем, что основной целью спонсируемых государством субъектов скорее скорее все есть сети операционных технологий (OT), которые отслеживают и контролируют крупные промышленные активы секторов", - говорится в заявлении.
Как говорят эксперты, Россия не раз демонстрировала намерение спроектировать могущество, разворачивая разрушительные кибератаки против стратегических объектов критической инфраструктуры своих противников по мере обострения геополитических кризисов.
Киберцентру известно о попытках российских государственных субъектов угрозы скомпрометировать и установить устойчивость (т.е. предварительное позиционирование) в сетях канадских и американских поставщиков критической инфраструктуры, включая организации в нефтегазовом секторе. Мы оцениваем, что российский шпионаж с целью предварительного позиционирования в сетях OT, скорее всего, продолжится", - говорят специалисты.
По данным экспертов центра, целью хакеров может быть нарушение работы соответствующих служб ради психологического воздействия, "что в конечном счете ослабит поддержку Канадой Украины".
Вероятность кибератаки оценивается в 50 на 50 (even chance).
Отметим, Канада является четвертым по объемам добычи производителем нефти в мире. В нефтегазовом секторе занято около 600 тыс. работников, на него приходится 5% ВВП страны.
- 25 мая сообщалось, что хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая Китаем, осуществила кибератаку на американскую критическую инфраструктуру в Гуаме.
- Затем в США предупреждали о возможной кибератаке Китая на объекты критической инфраструктуры.
- В свою очередь Украина остается на первом месте в мире по количеству кибератак против нее - всего за четыре месяца с начала года было зафиксировано 700 инцидентов, говорит председатель Госспецсвязи Виктор Жора.
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