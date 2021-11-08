В Канаде создали работа, который вакцинирует без иглы

Об этом пишет издание BGR.

Существуют подобные разработки, которые созданы для конкретных целей и вакцин. Компания Cobionix работала над универсальным роботом, который, в частности, смог бы вводить вакцину от COVID-19. Также изобретатели работали над тем, чтобы избавить людей от боязни игл.

"Cobionix соединил свою работу с технологией безиглового введения. Этот метод использует струю жидкости под высоким давлением для введения вакцины непосредственно в ткани. Струя не больше человеческого волоса, поэтому она не должна пугать или оставлять заметных следов на пациенте", - говорится в сообщении.

Разработчики говорят, что Cobi на 100% автономен: самостоятельно сканирует пациента, создает 3D-карту тела, ищет лучшее место для инъекций и дает инструкции человеку для успешного проведения вакцинации.

В то же время в компании отмечают, что такого робота можно будет использовать в реальных условиях всего через несколько лет. Для этого следует просчитать все возможные переменные и заложить это в систему.

"Даже если для завершения понадобится два-три года, вариант вакцинации без иглы является хорошей идеей. Если мы поборем боязнь игл у людей, это может помочь увеличить количество прививок в целом. Это будет особенно важно, если потребность в повторных уколах Covid-19 станет обычным. явлением", - отметили Cobionix.



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