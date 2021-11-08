В Канаде создали работа, который вакцинирует без иглы
Канадская компания Cobionix создала робота Cobi, который производит вакцинацию без иглы
Об этом пишет издание BGR.
Существуют подобные разработки, которые созданы для конкретных целей и вакцин. Компания Cobionix работала над универсальным роботом, который, в частности, смог бы вводить вакцину от COVID-19. Также изобретатели работали над тем, чтобы избавить людей от боязни игл.
"Cobionix соединил свою работу с технологией безиглового введения. Этот метод использует струю жидкости под высоким давлением для введения вакцины непосредственно в ткани. Струя не больше человеческого волоса, поэтому она не должна пугать или оставлять заметных следов на пациенте", - говорится в сообщении.
Разработчики говорят, что Cobi на 100% автономен: самостоятельно сканирует пациента, создает 3D-карту тела, ищет лучшее место для инъекций и дает инструкции человеку для успешного проведения вакцинации.
В то же время в компании отмечают, что такого робота можно будет использовать в реальных условиях всего через несколько лет. Для этого следует просчитать все возможные переменные и заложить это в систему.
"Даже если для завершения понадобится два-три года, вариант вакцинации без иглы является хорошей идеей. Если мы поборем боязнь игл у людей, это может помочь увеличить количество прививок в целом. Это будет особенно важно, если потребность в повторных уколах Covid-19 станет обычным. явлением", - отметили Cobionix.
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