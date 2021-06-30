В Канаде разбился вертолет, пилот погиб

Об этом сообщает Укринформ .

Инцидент произошел вблизи Эвансбурга, в 100 км от столицы провинции, города Эдмонтона. Отмечается, что пилот вертолета погиб.

Поскольку к месту падения вертолета невозможно добраться автомобилем, полицию туда доставили по небу.

Сейчас 83 пожарных и три вертолета продолжают тушить пожар, который продолжается с прошлой недели и уничтожил 175 га леса. Несколько дней назад он привел к эвакуации жителей близлежащих районов.