Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Спрингбанк возле Калгари в пятницу вечером по пути в город Салмон-Арм в провинции Британская Колумбия.

Полиция рассказала, что связь с самолетом была потеряна около 21:30 по местному времени. Вскоре после того, как было сообщено об опоздании самолета, полиция из Виннипега провела поиск.

Полицейским удалось найти место аварии. Однако впоследствии оказалось, что все шесть человек, находившихся в самолете, погибли. Имена жертв полиция решила не разглашать.

По словам представителя органов, идентифицировать тела пилота и пассажиров было очень сложно из-за сложного рельефа. Вместо этого все шесть тел удалось поднять. Совет по транспортной безопасности Канады проводит расследование крушения.