В Канаде разбился самолет: все шесть человек на борту погибли
Вечером субботы, 29 июля, в канадском городе Калгари в провинции Альберта упал небольшой самолет. На его борту находились пять пассажиров и пилот - все они погибли
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Спрингбанк возле Калгари в пятницу вечером по пути в город Салмон-Арм в провинции Британская Колумбия.
Полиция рассказала, что связь с самолетом была потеряна около 21:30 по местному времени. Вскоре после того, как было сообщено об опоздании самолета, полиция из Виннипега провела поиск.
Полицейским удалось найти место аварии. Однако впоследствии оказалось, что все шесть человек, находившихся в самолете, погибли. Имена жертв полиция решила не разглашать.
По словам представителя органов, идентифицировать тела пилота и пассажиров было очень сложно из-за сложного рельефа. Вместо этого все шесть тел удалось поднять. Совет по транспортной безопасности Канады проводит расследование крушения.
- 25 июля на одном из крупнейших греческих островов Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.
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