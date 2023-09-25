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В Канаде рассказали, на основе чего обвинили Индию в убийстве сикхского активиста

25 сентября, 2023 понедельник
19:25
Мир Канада

Канада получила данные разведки о возможной причастности Индии к убийству сикхского сепаратистского активиста на территории Канады, на основе чего публично обвинила Индию

Об этом сообщает CNN.

Данные Канада получила от разведывательного альянса Five Eyes (FVEY), в который входят Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

"Я подтверждаю, что между партнерами FVEY была общая разведывательная информация, которая помогла Канаде сделать заявления, объявленные премьер-министром (Канады – ред.)", – сказал американский посол в Канаде Дэвид Коэн.

США выразили Индии обеспокоенность по поводу этих обвинений и попросили ее сотрудничать с Канадой в расследовании дела. Если обвинения подтвердятся, это станет серьезным нарушением международного порядка, сказал посол США.

Что известно об убийстве сикхского активиста в Канаде

19 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "агенты индийского правительства" совершили убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии в июне прошлого года. Он сказал, что обвинение основывается на разведданных, собранных правительством Канады.

Позже министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

Трюдо сказал, что большое сообщество канадцев индейского происхождения было возмущено убийством и в некоторых случаях опасается за свою личную безопасность.

Отмечается, что 45-летний Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее в Британской Колумбии. Следователи из Королевской канадской конной полиции заявили, что на него устроили засаду люди в масках, но не сообщали, было ли нападение политически мотивированным.

Но Ниджар был известен тем, что выступал за создание независимого сикхского государства Халистан, включающего части штата Пенджаб в Индии, и Индия объявила его в розыск как террориста.

Индия же назвала обвинение Оттавы в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов "абсурдным и немотивированным".

Впоследствии Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады.

22 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ожидают от правительства Индии и Канады совместного расследования возможной причастности агентов Нью-Дели к убийству лидера сикхов в Оттаве.

Канадские чиновники поделились с правительством Индии доказательствами, которые могут связывать индийских агентов с убийством сикхского активиста в Канаде еще до того, как премьер-министр Джастин Трюдо обнародовал это обвинение.

Индия
Канада
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