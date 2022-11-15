Об этом передает CBC News.

Многопартийная группа депутатов-членов постоянного комитета палаты представителей по процедурам согласилась изучить информацию, что Китай и его агенты вмешивались в канадский политический процесс.

Так, депутаты пригласят принять участие в слушаниях представителей канадских разведывательных служб, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.

Также ожидают участие и главы МИД Канады и действующего советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

Когда именно состоится первое слушание по этому вопросу, пока неизвестно.

Как известно, в этом месяце в средствах массовой информации появилась информация, что Китай через свое консульство в Торонто финансировал в прошлом году избирательные кампании не менее 11 кандидатов в депутаты канадского парламента. Разведка же докладывала об этом премьер-министру Джастину Трюдо еще в начале года.

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