В Канаде прогнозируют новую мобилизацию в РФ
Вооруженные силы Канады считают, что Россия планирует провести новый раунд мобилизации. Таким образом, она хочет возобновить наступление в Украине
Об этом заявил директор стратегического объединенного штаба Вооруженных сил Канады Пол Превост, пишет Укринформ.
"Что касается повторной мобилизации, то у нас нет никаких цифр, да и Россия вряд ли обнародует какие-либо цифры, поскольку их первая мобилизация прошла не слишком хорошо", - сказал он.
Отмечается, что предыдущая попытка наступления России не принесла ей значительных результатов, однако украинское контрнаступление показало результаты на юге и востоке, хотя и не достигло прорыва.
Превост добавил, что российские военные, вероятно, усилят атаки дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре с приближением холодов.
- По данным ISW, ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов в преддверии осеннего призыва в армию.
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