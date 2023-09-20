В Канаде прогнозируют новую мобилизацию в РФ

Об этом заявил директор стратегического объединенного штаба Вооруженных сил Канады Пол Превост, пишет Укринформ.

"Что касается повторной мобилизации, то у нас нет никаких цифр, да и Россия вряд ли обнародует какие-либо цифры, поскольку их первая мобилизация прошла не слишком хорошо", - сказал он.

Отмечается, что предыдущая попытка наступления России не принесла ей значительных результатов, однако украинское контрнаступление показало результаты на юге и востоке, хотя и не достигло прорыва.

Превост добавил, что российские военные, вероятно, усилят атаки дронами и ракетами по энергетической инфраструктуре с приближением холодов.