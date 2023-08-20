Об этом пишет Reuters.

С 18 августа в провинции объявили чрезвычайное положение, чтобы получить доступ к временным полномочиям для борьбы с рисками, связанными с пожарами. Неконтролируемые пожары охватили внутренние районы Британской Колумбии, частично перекрыв некоторые участки ключевой автомагистрали между побережьем Тихого океана и остальным регионом.

"Текущая ситуация ужасная. Около 35 тысяч человек находятся под приказом об эвакуации, а еще 30 тысяч получили предупреждения", - сказал премьер-министр Даниэль Эби.

По его словам, провинция остро нуждается в приюте для эвакуированных и пожарных. Чиновники также призвали жителей избегать использования беспилотников в зоне пожара, что будет препятствовать тушению пожара.

Отмечается, что около 140 тысяч квадратных километров территории уже сгорело. Это примерно равно размеру штата Нью-Йорк. В то же время, правительственные чиновники прогнозируют, что сезон пожаров может растянуться до осени из-за распространенных в Канаде условий, похожих на засуху.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвал в субботу совещание ключевых министров и чиновников для обсуждения лесных пожаров. Группа реагирования на инциденты, собравшаяся во второй раз на этой неделе, согласилась предоставить "дополнительные ресурсы" как для Британской Колумбии, так и для Северо-Западных территорий.