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В Канаде продолжаются масштабные лесные пожары: из Британской Колумбии эвакуировали 35 тысяч человек

20 августа, 2023 воскресенье
09:46
Мир

В субботу, 19 августа, в западной провинции Канады Британской Колумбии усилились лесные пожары, в результате чего 35 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться

Об этом пишет Reuters.

С 18 августа в провинции объявили чрезвычайное положение, чтобы получить доступ к временным полномочиям для борьбы с рисками, связанными с пожарами. Неконтролируемые пожары охватили внутренние районы Британской Колумбии, частично перекрыв некоторые участки ключевой автомагистрали между побережьем Тихого океана и остальным регионом.

"Текущая ситуация ужасная. Около 35 тысяч человек находятся под приказом об эвакуации, а еще 30 тысяч получили предупреждения", - сказал премьер-министр Даниэль Эби.

По его словам, провинция остро нуждается в приюте для эвакуированных и пожарных. Чиновники также призвали жителей избегать использования беспилотников в зоне пожара, что будет препятствовать тушению пожара.

Отмечается, что около 140 тысяч квадратных километров территории уже сгорело. Это примерно равно размеру штата Нью-Йорк. В то же время, правительственные чиновники прогнозируют, что сезон пожаров может растянуться до осени из-за распространенных в Канаде условий, похожих на засуху.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвал в субботу совещание ключевых министров и чиновников для обсуждения лесных пожаров. Группа реагирования на инциденты, собравшаяся во второй раз на этой неделе, согласилась предоставить "дополнительные ресурсы" как для Британской Колумбии, так и для Северо-Западных территорий.

  • Кроме этого, на испанском острове Тенерифе уже четвертый день не утихают лесные пожары: по состоянию на субботу, 19 августа, с острова эвакуировали более 26 тысяч человек из 11 городов.
Канада
лесные пожары
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