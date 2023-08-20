В Канаде продолжаются масштабные лесные пожары: из Британской Колумбии эвакуировали 35 тысяч человек
В субботу, 19 августа, в западной провинции Канады Британской Колумбии усилились лесные пожары, в результате чего 35 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться
Об этом пишет Reuters.
С 18 августа в провинции объявили чрезвычайное положение, чтобы получить доступ к временным полномочиям для борьбы с рисками, связанными с пожарами. Неконтролируемые пожары охватили внутренние районы Британской Колумбии, частично перекрыв некоторые участки ключевой автомагистрали между побережьем Тихого океана и остальным регионом.
"Текущая ситуация ужасная. Около 35 тысяч человек находятся под приказом об эвакуации, а еще 30 тысяч получили предупреждения", - сказал премьер-министр Даниэль Эби.
По его словам, провинция остро нуждается в приюте для эвакуированных и пожарных. Чиновники также призвали жителей избегать использования беспилотников в зоне пожара, что будет препятствовать тушению пожара.
Отмечается, что около 140 тысяч квадратных километров территории уже сгорело. Это примерно равно размеру штата Нью-Йорк. В то же время, правительственные чиновники прогнозируют, что сезон пожаров может растянуться до осени из-за распространенных в Канаде условий, похожих на засуху.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвал в субботу совещание ключевых министров и чиновников для обсуждения лесных пожаров. Группа реагирования на инциденты, собравшаяся во второй раз на этой неделе, согласилась предоставить "дополнительные ресурсы" как для Британской Колумбии, так и для Северо-Западных территорий.
- Кроме этого, на испанском острове Тенерифе уже четвертый день не утихают лесные пожары: по состоянию на субботу, 19 августа, с острова эвакуировали более 26 тысяч человек из 11 городов.
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