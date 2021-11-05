В Канаде планируют прививать третьей дозой COVID-вакцины людей от 12 лет
В Канаде крупнейшая провинция Онтарио планирует привить большинство населения бустерной дозой COVID-вакцины
Об этом заявил главный санитарный врач Онтарио Киеран Мур, передает Укринформ .
Как отметил Мур, на прививку первыми будут претендовать наиболее уязвимые группы населения Онтарио.
На этой неделе жители провинции, старше 70 лет, медики, представители коренных народов, а также люди, ранее получившие две дозы прививки AstraZeneca, смогут записаться на третью прививку.
По его словам, в начале 2022 года все жители провинции, старше 12 лет, получившие вторую дозу не ранее полугода назад, смогут записаться на третью прививку.
Однако третья доза не будет обязательной и полностью вакцинированными будут считаться все люди, получившие две прививки.
Справка На провинцию Онтарио приходится более трети общего населения Канады.
- Напомним, с 4 ноября Турция начала вводить третью дозу (бустерную) вакцины Pfizer Inc/BioNTech пожилым людям или тем, которые имеют хронические заболевания.
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