Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне в facebook .

Ко Дню Независимости генконсульство Украины в Эдмонтоне и Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам города.

Маршрут велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался герб Украины.

"Велопробег был посвящен нашим защитникам, мужественно защищающим независимость и свободу Украины, нашей родной земле. Победа будет за нами!" - написали в генконсульстве Украины.

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