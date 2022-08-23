В Канаде организаторы велопробега проложили маршрут в виде герба Украины
В канадском городе Эдмонтон провели велопробег ко Дню Независимости, маршрут которого был проложен в виде герба Украины
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне в facebook .
Ко Дню Независимости генконсульство Украины в Эдмонтоне и Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам города.
Маршрут велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался герб Украины.
"Велопробег был посвящен нашим защитникам, мужественно защищающим независимость и свободу Украины, нашей родной земле. Победа будет за нами!" - написали в генконсульстве Украины.
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