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В Канаде назначили досрочные парламентские выборы

16 августа, 2021 понедельник
09:50
Мир Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о досрочных выборах в парламент, они предназначены на 20 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О выборах Трюдо оголоств после посещения генерал-губернатора Мэри Саймон, которая является представителем королевы Елизаветы II.

Саймон одобрил его просьбу о роспуске парламента.
По словам Трюдо, эти выборы являются решающим моментом для страны.
В предвыборной программе он отмечает высокий уровень вакцинации от COVID-19 и восстановление экономики после пандемии.

По его словам, некоторые консерваторы назвали "тираническими" попытки правительства сделать вакцинацию обязательной.

"Ответ на тиранию - это выборы", - сказал он.

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Канада
Джастин Трюдо
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