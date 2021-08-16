В Канаде назначили досрочные парламентские выборы
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о досрочных выборах в парламент, они предназначены на 20 сентября
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
О выборах Трюдо оголоств после посещения генерал-губернатора Мэри Саймон, которая является представителем королевы Елизаветы II.
Саймон одобрил его просьбу о роспуске парламента.
Саймон одобрил его просьбу о роспуске парламента.
По словам Трюдо, эти выборы являются решающим моментом для страны.
В предвыборной программе он отмечает высокий уровень вакцинации от COVID-19 и восстановление экономики после пандемии.
По его словам, некоторые консерваторы назвали "тираническими" попытки правительства сделать вакцинацию обязательной.
"Ответ на тиранию - это выборы", - сказал он.
По его словам, некоторые консерваторы назвали "тираническими" попытки правительства сделать вакцинацию обязательной.
"Ответ на тиранию - это выборы", - сказал он.
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