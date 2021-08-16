В Канаде назначили досрочные парламентские выборы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О выборах Трюдо оголоств после посещения генерал-губернатора Мэри Саймон, которая является представителем королевы Елизаветы II.



Саймон одобрил его просьбу о роспуске парламента.

По словам Трюдо, эти выборы являются решающим моментом для страны.

В предвыборной программе он отмечает высокий уровень вакцинации от COVID-19 и восстановление экономики после пандемии.



По его словам, некоторые консерваторы назвали "тираническими" попытки правительства сделать вакцинацию обязательной.



"Ответ на тиранию - это выборы", - сказал он.