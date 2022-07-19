В Канаде начали сбор на "байрактар" для ВСУ: подарить беспилотник планируют ко Дню Независимости Украины
В Канаде начали собирать пожертвования для приобретения турецкого ударного беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщают на платформе Uhelpukraine.org, где идет сбор средств.
"Наши союзники со всего мира в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов с помощью массовых сборов средств, чтобы обеспечить и провести закупку известного дрона Bayraktar. Пора для канадцев активизироваться и сделать то же самое", – отмечают инициаторы сбора, некоммерческая организация украинско-канадских добровольцев UhelpUkraine.
Волонтеры намерены собрать на приобретение дрона 7 миллионов канадских долларов (5,4 млн долларов США). Беспилотник планируют передать украинским военным ко Дню Независимости, 24 августа.
"С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы сможем способствовать реальным физическим изменениям и помочь нашим героям вернуться домой. Каждый доллар имеет значение для освобождения Украины", – пишут волонтеры.
В настоящее время общая сумма пожертвований составляет 12 450 канадских долларов (около 9 600 долларов США).
Некоммерческая организация украинско-канадских добровольцев UhelpUkraine собирает пожертвования в Канаде и организует транспортировку через Польшу товаров первой необходимости в Украину.
- В начале июля в Украину прибыл "байрактар", деньги на который собирали литовцы. В Польше также продолжается сбор на беспилотник для украинской армии, на 19 июля собрали уже более 17,5 млн злотых из запланированных 22,5 млн.
- 18 июлязапустили сбор средств на "байрактор" для ВСУ норвежцы.
- Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не будет продавать беспилотники России
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