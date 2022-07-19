Об этом сообщают на платформе Uhelpukraine.org, где идет сбор средств.

"Наши союзники со всего мира в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов с помощью массовых сборов средств, чтобы обеспечить и провести закупку известного дрона Bayraktar. Пора для канадцев активизироваться и сделать то же самое", – отмечают инициаторы сбора, некоммерческая организация украинско-канадских добровольцев UhelpUkraine.

Волонтеры намерены собрать на приобретение дрона 7 миллионов канадских долларов (5,4 млн долларов США). Беспилотник планируют передать украинским военным ко Дню Независимости, 24 августа.

"С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы сможем способствовать реальным физическим изменениям и помочь нашим героям вернуться домой. Каждый доллар имеет значение для освобождения Украины", – пишут волонтеры.

В настоящее время общая сумма пожертвований составляет 12 450 канадских долларов (около 9 600 долларов США).

Некоммерческая организация украинско-канадских добровольцев UhelpUkraine собирает пожертвования в Канаде и организует транспортировку через Польшу товаров первой необходимости в Украину.

В начале июля в Украину прибыл "байрактар", деньги на который собирали литовцы. В Польше также продолжается сбор на беспилотник для украинской армии, на 19 июля собрали уже более 17,5 млн злотых из запланированных 22,5 млн.

18 июлязапустили сбор средств на "байрактор" для ВСУ норвежцы.

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не будет продавать беспилотники России

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