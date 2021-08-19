В Канаде ко Дню Независимости Украины подсветят цветами флага Ниагарский водопад
Посольство Украины в Канаде инициировало акцию - ко Дню Независимости Украины Ниагарский водопад на границе Канады и США подсветят в сине-желтые цвета
Об этом сообщает посольство Украины в Канаде, передает Укринформ.
"Будет красиво и символично. Хотим, чтобы, глядя на этот прекрасный и мощный водопад, каждый мог подумать об энергии и непреодолимую жизненную силу украинской независимости. Мы рады разделить этот великий день с нашими канадскими друзьями!", - сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Самый мощный водопад Западного полушария можно будет наблюдать вживую в украинских цветах 24 августа, 22:00 по местному времени (25 августа, 5:00 по киевскому времени) по ссылке: https://bit.ly/3maMHP9.
Также сообщается, что ко Дню Независимости флаг Украины поднимет мэрия столицы Канады - Оттавы, а также ряд других канадских городов, в частности Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон. Украинские празднования запланированы в десятках городов. В Эдмонтоне Украинский цветами осветят городов "Да Левел", а в Фредериктон - здание мэрии.
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