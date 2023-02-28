В Канаде госслужащим запретили использовать TikTok из соображений безопасности

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитирует Reuters .

По его словам, правительство страны активно изучает, как обеспечить безопасность канадцев в Интернете. Запрет использования может стать первым шагом.

"Это может быть первый шаг, возможно это единственный шаг, который нам нужно сделать", - сказал Трюдо.

По его мнению, запрет использования приложения на рабочих телефонах должностных лиц заставит задуматься о безопасности своих данных и других. Речь идет об обычных канадцах, частных лицах и компаниях.

Запрет вступает в силу со вторника, 28 февраля. Федеральным служащим также не разрешат загружать TikTok в будущем. Это в заявлении подчеркнул Совет финансов Канады, который контролирует госуправление.

Президент Казначейского совета Канады Мона Фортье отметила, что методы сбора данных TikTok предоставляют существенный доступ к содержимому телефона.

"Хотя риски использования этой программы очевидны, на данный момент у нас нет доказательств того, что государственная информация была скомпрометирована", – уточнила она.

TikTok в свою очередь заявил, что разочарован этим решением. Однако впоследствии он выпустил другое заявление, в котором отметил, что Канада заблокировала приложение только после аналогичных действий в США и Евросоюзе. По словам представителя приложения, запрет был издан "без ссылок на какую-либо конкретную проблему безопасности или обращение к нам с вопросами".