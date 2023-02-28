В Канаде госслужащим запретили использовать TikTok из соображений безопасности
В понедельник, 27 февраля, в Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитирует Reuters .
По его словам, правительство страны активно изучает, как обеспечить безопасность канадцев в Интернете. Запрет использования может стать первым шагом.
"Это может быть первый шаг, возможно это единственный шаг, который нам нужно сделать", - сказал Трюдо.
По его мнению, запрет использования приложения на рабочих телефонах должностных лиц заставит задуматься о безопасности своих данных и других. Речь идет об обычных канадцах, частных лицах и компаниях.
Запрет вступает в силу со вторника, 28 февраля. Федеральным служащим также не разрешат загружать TikTok в будущем. Это в заявлении подчеркнул Совет финансов Канады, который контролирует госуправление.
Президент Казначейского совета Канады Мона Фортье отметила, что методы сбора данных TikTok предоставляют существенный доступ к содержимому телефона.
"Хотя риски использования этой программы очевидны, на данный момент у нас нет доказательств того, что государственная информация была скомпрометирована", – уточнила она.
TikTok в свою очередь заявил, что разочарован этим решением. Однако впоследствии он выпустил другое заявление, в котором отметил, что Канада заблокировала приложение только после аналогичных действий в США и Евросоюзе. По словам представителя приложения, запрет был издан "без ссылок на какую-либо конкретную проблему безопасности или обращение к нам с вопросами".
- 13 декабря 2022 г. стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект , запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok. Впоследствии сообщили , что в Сенат США планируют внести законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны.
- Депутаты в Нидерландах хотят также запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах.
- 24 февраля два крупнейших руководящих института Европейского Союза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
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