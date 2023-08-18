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В Канаде эвакуируют жителей одного из регионов из-за масштабных пожаров

18 августа, 2023 пятница
08:25
Мир

Из-за быстрого приближения масштабного лесного пожара к Елоунайфу, столице Северо-Западных территорий Канады, правительство приказало около 20 тысячам жителей немедленно эвакуироваться

Об этом сообщило издание CNN.

Издание отмечает, что в Елоунайфе проживает около половины всего населения отдаленной территории, расположенной к северу от Альберты и к востоку от Юкона.

Один из лесных пожаров, горящий к западу от Елоунайфа, занимает площадь около 165 000 гектаров, более 600 квадратных миль, и все ближе подступает к населенному пункту и главной автомагистрали.

"Мы все устали от слова "беспрецедентен", но нет другого способа описать эту ситуацию на Северо-Западных территориях", - заявила премьер-министр Кэролайн Кокрейн в своем заявлении в среду вечером.

"Жители, живущие вдоль Ингремской тропы, в Детти, на озере Кам, озере Грейс и в деловом районе Энгл, сейчас находятся в самой большой опасности и должны эвакуироваться как можно быстрее. Другие жители должны эвакуироваться к полудню пятницы, 18 августа2010 – говорится в пресрелизе Северо-Западных территорий, опубликованном в среду.

Отметим, что в Северо-Западных территориях вспыхнули около 200 лесных пожаров, однако абсолютное большинство из них не представляют угрозы для населенных пунктов.

Как известно, Северо-Западные территории – третий по площади и 11-й по населению федеральный регион Канады. Всего здесь проживает чуть более 41 тыс. человек, из которых более половины - в столице Елоунайфе.

  • На одном из крупнейших островов Гавайского архипелага, Мауи, популярном среди туристов, бушуют масштабные лесные пожары, больше всего пострадал исторический город Лахайна. По словам официальных лиц округа, в Лахайне пострадали более 270 зданий, сотни семей были эвакуированы. Кроме уничтоженных домов и предприятий повреждены исторические и культурные объекты города.
  • По состоянию на 13 августа было известно о 89 погибших. Таким образом это стихийное бедствие стало крупнейшим по количеству жертв в США за более чем столетие.
Общество
Канада
лесные пожары
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