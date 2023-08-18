В Канаде эвакуируют жителей одного из регионов из-за масштабных пожаров

Об этом сообщило издание CNN.

Издание отмечает, что в Елоунайфе проживает около половины всего населения отдаленной территории, расположенной к северу от Альберты и к востоку от Юкона.

Один из лесных пожаров, горящий к западу от Елоунайфа, занимает площадь около 165 000 гектаров, более 600 квадратных миль, и все ближе подступает к населенному пункту и главной автомагистрали.

"Мы все устали от слова "беспрецедентен", но нет другого способа описать эту ситуацию на Северо-Западных территориях", - заявила премьер-министр Кэролайн Кокрейн в своем заявлении в среду вечером.

"Жители, живущие вдоль Ингремской тропы, в Детти, на озере Кам, озере Грейс и в деловом районе Энгл, сейчас находятся в самой большой опасности и должны эвакуироваться как можно быстрее. Другие жители должны эвакуироваться к полудню пятницы, 18 августа2010 – говорится в пресрелизе Северо-Западных территорий, опубликованном в среду.

Отметим, что в Северо-Западных территориях вспыхнули около 200 лесных пожаров, однако абсолютное большинство из них не представляют угрозы для населенных пунктов.

Как известно, Северо-Западные территории – третий по площади и 11-й по населению федеральный регион Канады. Всего здесь проживает чуть более 41 тыс. человек, из которых более половины - в столице Елоунайфе.