В Канаде бушуют лесные пожары: к тушению привлекут армию
Вооруженные силы Канады помогут спасателям в ликвидации лесных пожаров, бушующих в провинции Новая Шотландия
Об этом на брифинге заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Билл Блэр, сообщает Укринформ.
"Мы утвердили запрос провинции Новая Шотландия о помощи. В тесном сотрудничестве с провинциальными службами по чрезвычайным ситуациям Вооруженные силы Канады готовы оказать поддержку в планировании и координации действий, а также отправить специалистов вместе со спецоборудованием", - рассказал Блэр.
По его словам, привлечение военнослужащих позволит поддержать круглосуточно работающих пожарных, чтобы защитить населенные пункты провинции от огненной стихии.
"Мы также изучаем, какие дополнительные ресурсы могут предоставить другие федеральные службы вне официального процесса запроса о помощи", - добавил министр.
Отметим, в Новой Шотландии бушует несколько опасных лесных пожаров, один из них – в пригороде столицы провинции Галифакса. В этом году в стране в результате лесных пожаров выгорело уже около 2,7 млн га.
- Напомним, в начале мая лесной пожар в провинции Альберта в Канаде вышел из-под контроля: он занимает около 4400 гектаров и горит бесконтрольно, эвакуировано около 3700 жителей.
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