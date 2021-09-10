В Камеруне пошел снег

Об этом сообщает CRTVweb.



Отмечается, что в западном регионе выпал град со снегом толщиной около 0,05 мм.

По словам мэра одного из городов, это явление вызвано изменением климата.

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Из-за града пострадали несколько плантаций, некоторые крыши пробиты, а движение транспорта остановили.