В Камеруне пошел снег
На западе Камеруна в Африке выпал снег
Об этом сообщает CRTVweb.
Отмечается, что в западном регионе выпал град со снегом толщиной около 0,05 мм.
По словам мэра одного из городов, это явление вызвано изменением климата.Из-за града пострадали несколько плантаций, некоторые крыши пробиты, а движение транспорта остановили.
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