В Камеруне обрушилось здание: по меньшей мере 12 человек погибли, более 10 пострадали
В крупнейшем камерунском городе Дуала произошел обвал четырехэтажного здания, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще более десятка - получили ранения
Об этом пишет Al Jazeera.
Отмечается, что обвал произошел в воскресенье, 23 июля, около часа ночи по местному времени. В Дуале, в 210 км западнее столицы Яунде, блок упал на другой жилой дом меньшего размера.
По словам губернатора региона, в результате трагического инцидента в общей сложности пострадал 31 человек: двенадцать погибли, еще более 10 находятся в больнице для получения медицинской помощи.
Он добавил, что число жертв может быть выше, спасатели при поддержке правительственных войск Камеруна все еще раскапывают обломки, чтобы обнаружить другие тела.
Как рассказали в больнице Лакинтини в Дуале, среди погибших есть трехлетняя девочка. Медики также сообщили, что трое других детей среди пострадавших получали экстренную педиатрическую помощь.
- 23 июля в Греции обрушился мост на въезде в Патру. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще около десятка пострадали.
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