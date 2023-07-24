Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что обвал произошел в воскресенье, 23 июля, около часа ночи по местному времени. В Дуале, в 210 км западнее столицы Яунде, блок упал на другой жилой дом меньшего размера.

По словам губернатора региона, в результате трагического инцидента в общей сложности пострадал 31 человек: двенадцать погибли, еще более 10 находятся в больнице для получения медицинской помощи.

Он добавил, что число жертв может быть выше, спасатели при поддержке правительственных войск Камеруна все еще раскапывают обломки, чтобы обнаружить другие тела.

Как рассказали в больнице Лакинтини в Дуале, среди погибших есть трехлетняя девочка. Медики также сообщили, что трое других детей среди пострадавших получали экстренную педиатрическую помощь.