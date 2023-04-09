В Каменце-Подольском второй день идет противостояние за собор Александра Невского. Есть толкотня с полицией
В Каменце-Подольском второй день продолжается противостояние за собор Александра Невского между верующими, которые за переход церкви в ПЦУ, и сторонниками УПЦ (МП)
Об этом пишет общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.
Он рассказал, что в настоящее время возле храма находится более 1000 человек, выступивших за переход церкви в ПЦУ. Они пытаются вместе с ревизионной комиссией и вновь приходским советом попасть в собор, чтобы начать инвентаризацию.
В свою очередь возле храма находится более 500 верующих, поддерживающих УПЦ (МП). Они церковь оцепили и не пускают внутрь верующих ПЦУ.
Возле храма находится полиция, началась толкотня.
- В субботу, 8 апреля, у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Каменце-Подольском собрались приверженцы и противники Московского патриархата.
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