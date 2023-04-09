Об этом пишет общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий.

Он рассказал, что в настоящее время возле храма находится более 1000 человек, выступивших за переход церкви в ПЦУ. Они пытаются вместе с ревизионной комиссией и вновь приходским советом попасть в собор, чтобы начать инвентаризацию.

В свою очередь возле храма находится более 500 верующих, поддерживающих УПЦ (МП). Они церковь оцепили и не пускают внутрь верующих ПЦУ.

Возле храма находится полиция, началась толкотня.